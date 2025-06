Taranto, Perrotta e Ferrarese: intesa per i Giochi del Mediterraneo

Nuovi cantieri in partenza con 4 milioni di euro: riqualificazioni in Città Vecchia e Viale Magna Grecia

È stato firmato un protocollo d’intesa tra il commissario straordinario del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, e il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, con l’obiettivo di consolidare la cooperazione istituzionale nella realizzazione di una serie di interventi di interesse pubblico legati alla manifestazione sportiva.

L’intesa prevede l’avvio entro la fine di giugno di una serie di opere di contesto, con tempi di realizzazione stimati in circa 200 giorni. I lavori saranno finanziati attraverso i fondi residui, pari a circa 3,5-4 milioni di euro, derivanti dai ribassi d’asta delle gare già aggiudicate.

Quattro i progetti proposti dal commissario Perrotta. In Città Vecchia, nei pressi della discesa Vasto, sarà riqualificata un’area precedentemente occupata abusivamente da un mercato del pesce, recentemente sgomberata grazie all’intervento della Guardia Costiera e della Polizia Locale. L’area diventerà uno spazio ludico per bambini, denominato Piazzetta Giochi del Mediterraneo.

Sarà inoltre oggetto di intervento la facciata di Palazzo di Città, che sarà messa in sicurezza e sottoposta a restyling, in seguito ai recenti distacchi di intonaco. Sempre nel centro storico, sarà valorizzato il percorso pedonale che conduce a Palazzo Troilo, sede del Comitato Organizzatore dei Giochi, con l’installazione di fioriere in ceramica artistica, volute dal commissario Perrotta.

Completa il pacchetto di interventi la riqualificazione della storica fontana progettata da Giò Ponti, nota come vasche di Giò Ponti, situata in viale Magna Grecia, di fronte alla Concattedrale.

Il commissario Ferrarese ha inoltre sottolineato che ulteriori interventi potranno essere definiti e valutati in accordo con il futuro sindaco di Taranto, che sarà coinvolto nelle successive fasi di programmazione.

