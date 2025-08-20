Taranto, Perrini denuncia: “Sanitaservice ferma e poco trasparente”

Il capogruppo regionale di FdI: “Situazione insostenibile, 38 assunzioni promesse mai completate: è grave”

“La situazione in Sanitaservice Taranto è ormai divenuta insostenibile. Gli operatori del 118 e degli altri servizi stanno pagando il prezzo di una gestione bloccata e poco trasparente”. A denunciarlo è Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Secondo l’esponente di FdI, le criticità sono “evidenti a tutti”: la grave carenza di personale, dovuta a procedure di assunzione ferme da mesi, sta mettendo a rischio la stabilità dei servizi e la serenità dei lavoratori.

Perrini chiede che:

venga completato senza ulteriori ostacoli l’iter concorsuale per le 38 unità già previste;

sia definito un nuovo piano di assunzioni per riportare Sanitaservice a pieno regime;

venga assicurata la massima trasparenza nelle procedure, con verifiche sui requisiti dichiarati e l’esclusione di ogni favoritismo.

“In qualità di vicepresidente della Commissione Sanità ho già sollecitato chiarimenti immediati e intendo riportare la vicenda in Consiglio. I lavoratori attendono risposte concrete e la politica ha il dovere morale e istituzionale di fornirle, senza ulteriori rinvii”, conclude.

