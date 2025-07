Taranto, perde la gamba a 33 anni: ora sogna di tornare a camminare

Raccolta fondi su GoFundMe per Michael Leone, vigile del fuoco che ha subito un’amputazione dopo un incidente in scooter

Un tragico incidente in scooter, avvenuto lo scorso 19 maggio, ha cambiato la vita di Michael Leone, 33 anni, costringendolo all’amputazione di una gamba. Oggi, a poco più di un mese di distanza, prende forma un progetto concreto per il suo futuro grazie alla solidarietà di centinaia di persone che stanno sostenendo una campagna di raccolta fondi su GoFundMe.

Michael è originario di Taranto e svolgeva il lavoro di vigile del fuoco, mansione che non potrà più esercitare in forma operativa. Tuttavia, come spiegano gli organizzatori della raccolta fondi, non ha perso la determinazione: “Michael ha un piano preciso per ripartire, con l’obiettivo di recuperare mobilità e autonomia per tornare a una vita piena e attiva”.

La somma raccolta, che ha già superato i 25.000 euro grazie a oltre trecento donazioni, sarà destinata all’acquisto di una protesi di nuova generazione, a un percorso di riabilitazione specialistica, all’adeguamento dell’abitazione e del veicolo personale e al supporto nel periodo di transizione.

L’iniziativa si distingue anche per trasparenza e tracciabilità: “Ogni euro donato sarà documentato e rendicontato, con aggiornamenti regolari sui progressi di Michael e sull’utilizzo dei fondi” si legge sulla piattaforma.

A 33 anni, Michael guarda al futuro con forza e lucidità. Il suo obiettivo è tornare a camminare, lavorare e vivere pienamente, e per farlo conta sulla generosità di chi vorrà dargli una mano. La campagna è disponibile al link:

👉 https://www.gofundme.com/f/michael-ha-33-anni-e-un-piano-preciso-per-ripartire

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author