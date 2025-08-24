24 Agosto 2025

Taranto, perde il controllo della moto e muore: aveva 34 anni

Dante Sebastio 24 Agosto 2025
Tragedia a Taranto nel pomeriggio di domenica 24 agosto. Un uomo di 34 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in Corso Vittorio Emanuele II, mentre era in sella a una BMW R1250.

Per cause ancora in fase di accertamento, il 34enne avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto trascinandosi pero diversi metri dal punto della caduta. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un possibile malore.

Soccorso in codice rosso dal personale del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove purtroppo è deceduto poco dopo.

La moto, rimasta senza conducente, ha continuato la sua corsa fino a terminare la traiettoria sul marciapiede, nei pressi di una fermata dell’autobus. Fortunatamente, in quel momento, non vi erano passanti e non si sono registrati ulteriori feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – sezione Infortunistica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

