Taranto | Perde controllo dell’auto, schianto in Viale Jonio

Il conducente di un’Audi A2 ha perso il controllo del mezzo abbattendo una serie di cartelli stradali in Viale Jonio alle porte di Taranto. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba, l’uomo soccorso è stato trasportato in ospedale ha riportato lievi ferite. Lo schianto, per cause ancora da accertare, è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Campania, l’auto sarebbe salita sullo spartitraffico impattando con i cartelli della segnaletica stradale, nella corsa avrebbe anche urtato una vettura parcheggiata. Per fortuna solo tanto spavento, sul posto la Polizia di stato.