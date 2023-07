Taranto: Per vie del centro con pistola in pugno, arrestato

A spasso per le vie del centro di Taranto impugnando una pistola. Nella tarda serata di domenica 30 luglio, la Polizia ha arrestato un uomo, italiano, che camminava per la centralissima via Di Palma impugnando un’arma. Una volta bloccato dagli agenti, è stato portato in commissariato per l’identificazione.

