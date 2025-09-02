Taranto, per l’attacco ci sono Kordic e Russo

Rinforzo in attacco per il Taranto. Il club rossoblù sta per tesserare Ante Kordic, attaccante croato di 33 anni. Per la punta si tratta di un ritorno in Puglia dopo le esperienze di Molfetta e Brindisi. In Italia conta 58 presenze e 15 reti nel girone H di Serie D. Gradito ritorno, invece, quello di Nicola Russo. 34 anni, ha già avuto due esperienze in rossoblù, l’ultima in Serie D nella prima parte della stagione 2015/2016.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author