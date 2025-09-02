2 Settembre 2025

Taranto, per l’attacco ci sono Kordic e Russo

Flavio Insalata 2 Settembre 2025
Rinforzo in attacco per il Taranto. Il club rossoblù sta per tesserare Ante Kordic, attaccante croato di 33 anni. Per la punta si tratta di un ritorno in Puglia dopo le esperienze di Molfetta e Brindisi. In Italia conta 58 presenze e 15 reti nel girone H di Serie D. Gradito ritorno, invece, quello di Nicola Russo. 34 anni, ha già avuto due esperienze in rossoblù, l’ultima in Serie D nella prima parte della stagione 2015/2016.

