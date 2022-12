Taranto: Per Micovschi da superare una clausola, ecco i dettagli

Condividi su...

Il Taranto vuole Claudiu Micovschi. Claudiu Micovschi vuole il Taranto. Anche perchè con Capuano ha fatto la sua miglior stagione, nel campionato 2019/2020 (26 presenze e 6 gol). Detta cosi sembrerebbe una banale e semplice operazione di mercato, soprattutto perchè il calciatore è ufficilmente in uscita da Avellino. Tuttavia, la trattativa non sembra delle più agevoli. Il calciatore rumeno, intanto, avrebbe un contratto abbastanza importante, decisamente alto per le casse del Taranto (triennale con secondo anno in corso davvero pesante). E poi, il Genoa, in occasione del trasferimento di due stagioni fa, lo liberò in cambio di una percentuale sulla futura rivendita. Per questo il Taranto opterebbe per un prestito secco. L’operazione potrebbe comunque andare in porto, soprattutto perchè il calciatore vorrebbe ritrovare Capuano e gradirebbe particolarmente una piazza importante come Taranto.