14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, pedone investito in via Buccari: donna di 52 anni in ospedale

Massimo Todaro 14 Agosto 2025
centered image

A Ferragosto strade semivuote a Taranto, ma in via Buccari una 52enne è stata investita e ferita.

Giovedì 14 agosto, in una Taranto semi deserta per il periodo festivo, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Dante e via Buccari. Una donna di 52 anni, mentre stava attraversando la strada, è stata investita da un veicolo. L’impatto le ha provocato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata.

foto: Francesco Manfuso

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, controlli estivi della Polizia: multe e sequestri sulla Litoranea

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

Grottaglie, vandali in azione nel Quartiere delle Ceramiche

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, Ferragosto: i consigli della Capitaneria di Porto

14 Agosto 2025 Laura Milano

Ex Ilva Taranto, Legambiente: “Sulla decarbonizzazione solo premesse”

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

La Spezia, femminicidio in villa: vittima una tarantina 54enne

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto, rifiuti e pali della luce bruciati in via Lisippo

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

potrebbe interessarti anche

Bari, servizi attivi per le persone fragili anche a Ferragosto

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

UDC Puglia: “Agricoltura in ginocchio, servono scelte coraggiose”

14 Agosto 2025 Redazione

Turista 12enne denuncia abusi in spiaggia nel Brindisino: indagato 18enne

14 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, pedone investito in via Buccari: donna di 52 anni in ospedale

14 Agosto 2025 Massimo Todaro