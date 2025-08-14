Taranto, pedone investito in via Buccari: donna di 52 anni in ospedale

Giovedì 14 agosto, in una Taranto semi deserta per il periodo festivo, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Dante e via Buccari. Una donna di 52 anni, mentre stava attraversando la strada, è stata investita da un veicolo. L’impatto le ha provocato ferite tali da richiedere il trasporto in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata.

