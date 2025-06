Taranto, PD denuncia irregolarità ai seggi. Ed è polemica su Zelletta

Esposto dem per una modalità “in contrasto con il manuale operativo”, mentre la candidata per Bitetti posta la sua scheda per poi rimuoverla

Il Partito Democratico di Taranto ha presentato una segnalazione formale indirizzata alla Prefettura, alla Questura, alla commissaria prefettizia del Comune e al Comando della Polizia Locale per denunciare presunte irregolarità riscontrate in alcuni seggi elettorali del capoluogo jonico.

Secondo quanto riferito dai rappresentanti del PD, in diversi seggi i presidenti starebbero chiedendo agli elettori se intendano ritirare esclusivamente la scheda per l’elezione del sindaco o anche quelle relative ai referendum in corso. Una modalità definita dal partito «in contrasto con il manuale operativo» e ritenuta potenzialmente lesiva della libertà di voto dei cittadini.

I segretari provinciale e cittadino del Partito Democratico, Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, hanno chiesto un intervento urgente affinché vengano fornite istruzioni chiare ai presidenti di seggio, in modo da «garantire correttezza, imparzialità e pieno rispetto del diritto di voto».

Intanto, un’altra polemica ha riguardato la candidata Daniela Zelletta, sostenitrice di Piero Bitetti, che ha pubblicato sui social una foto della propria scheda elettorale al momento del voto. Dopo le segnalazioni ricevute da alcuni utenti in merito alla violazione del segreto elettorale, la candidata ha successivamente provveduto a rimuovere il post.

