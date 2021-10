Taranto, paurosa carambola tra auto al rione Paolo VI

Incidente stradale martedì sera poco prima delle 21 in Viale Cannata al quartiere Paolo VI di Taranto. Il bilancio è di alcuni feriti, per Chase da accertare si sono violentemente scontrate una Fiat Punto ed una Opel, quest’ultima ha concluso la sua corsa su un fianco. Le persone ferite sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate in ospedale. Sul posto si è recata la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale. Traffico interrotto sulla arteria principale del rione per il tempo dei soccorsi.