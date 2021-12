TARANTO – Sono stati vissuti momenti di paura nel centro di Taranto a causa di un incendio che si è sviluppato in mattinata in Via Capotagliata nel centro cittadino di Taranto a poca distanza da un mercato. I Vigili del Fuoco sono stati costretti ad operare per ore, in salvo la persona che si trovava all’interno della casa andata a fuoco.