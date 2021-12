Taranto, paura in Via Ancona, auto si ribalta

TARANTO – Grande paura a Taranto alle sette di questa mattina, un grave incidente stradale si è verificato in via Ancona. Un’auto per cause da accertare si è ribaltata, il conducente del veicolo non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Immediati i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, il tratto del “sottovia” dell’importante arteria cittadina è stato momentaneamente interrotto al traffico per consentire la rimozione dell’auto ribaltata e per mettere in sicurezza l’area in cui è avvenuto l’incidente. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Taranto, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.