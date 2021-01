Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento a Taranto in Via Duca di Genova. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 5,30 di questa mattina. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo, non ci sarebbero feriti, ulteriori aggiornamenti durante i telegiornali di Antennasud.