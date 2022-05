Taranto, paura al porto: imbarcazione a fuoco [VIDEO-FOTO]

TARANTO – Paura nella tarda mattinata di oggi nel porto di Taranto. Un incendio si è improvvisamente sviluppato su un’imbarcazione da diporto ormeggiata nei pressi del varco principale dello scalo portuale ionico. Non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo, probabilmente anche a causa della presenza di carburante a bordo, in breve tempo si sono sollevate alte lingue di fuoco. Tutto ciò è avvenuto a pochi metri di distanza dalla strada, molti gli automobilisti che hanno notato l’incendio. Sul posto si sono subito recati i Vigili del fuoco di Taranto che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme. Da quanto si apprende c’è un ferito, si tratta del proprietario dell’imbarcazione, trasportato all’ospedale SS. Annunziata, non si conoscono le sue condizionim Il fuoco ha completamente avvolto e distrutto la barca che era ormeggiata, si è sollevata una nube di fumo denso e scuro, ben visibile anche da altre zone della città. Sul posto anche una motovedetta della Guardia Costiera e i sanitari del 118.

Immagini di Francesco Manfuso

VIDEO