Taranto | Paura ai Tamburi, bus prende fuoco

Paura al rione Tamburi di Taranto. Un autobus di linea di Kyma mobilità Amat ha improvvisamente preso fuoco mentre era in servizio. Le persone che si trovavano a bordo sono riuscite ad abbandonare tempestivamente il mezzo pubblico e si messe in salvo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 16 in via Machiavelli all’incrocio con via Orsini. Le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto l’autobus in breve tempo. L’incendio ha creato disagi anche agli abitanti di uno stabile che si trova nel pressi del luogo dove è avvenuto il rogo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto che hanno evitato il peggio, ovvero che il fuoco potesse creare problemi più gravi all’edificio, annerita la facciata. Per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento dell’incendio, è stato interrotto il traffico veicolare nella zona interessata: sono stati vissuti momenti di grande apprensione ma per fortuna non si registrano feriti.