Taranto: parte il progetto anti-discariche promosso dal Comitato Jonico

Un nuovo fronte civico contro le emergenze ambientali: “I comitati possono fare la differenza con le istituzioni”

“Nonostante tutto, è stato un ottimo inizio”. È così che il Comitato Jonico No Discariche Taranto ha tracciato un primo bilancio positivo del sit-in che ha visto la partecipazione congiunta di comitati, associazioni e rappresentanti istituzionali, riuniti attorno a un obiettivo comune: costruire una visione condivisa sulla questione delle discariche nel territorio jonico.

L’iniziativa ha portato alla stesura di un volume collettivo sulla situazione attuale, risultato concreto di una collaborazione che, secondo quanto annunciato da Francesco Quarto, coordinatore del Comitato, sfocerà nei prossimi giorni nella creazione di un coordinamento provinciale tematico. Questo nuovo organismo sarà aperto alla partecipazione di comitati, associazioni e cittadini provenienti da tutta la provincia di Taranto.

“Organizzeremo un’assemblea pubblica con il Comitato Jonico No Discariche per condividere lo statuto che sarà successivamente registrato. È un passo importante verso una collaborazione stabile con le istituzioni”, ha dichiarato Quarto sottolineando come “le competenze e le esperienze presenti nei comitati possano rappresentare una risorsa fondamentale nella gestione dei temi ambientali, in particolare per quanto riguarda la questione rifiuti”.

Il coordinatore ha inoltre espresso soddisfazione per la partecipazione attiva dei gruppi giovanili, come Le gambe di Mazinga, il Movimento Giovanile della terra jonica e il Coordinamento Giovani della terra jonica: “L’entusiasmo e la determinazione dei più giovani ci danno nuova energia e ci aiutano a guardare con fiducia al futuro”.

Il coordinamento provinciale, che sarà ufficializzato nelle prossime settimane, punta a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni, promuovendo azioni condivise, trasparenti e partecipate per affrontare in modo concreto e consapevole le criticità ambientali del territorio.

