Taranto, parcheggio Mezzacapo: Bitetti ringrazia la Marina Militare

“La sinergia tra istituzioni è il motore delle azioni più concrete per la città”. Con queste parole, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Ammiraglio Vincenzo Montanaro per la disponibilità dimostrata nell’ambito del percorso avviato per la possibile restituzione del parcheggio Mezzacapo alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha definito l’adesione della Marina a questa iniziativa “un passaggio fondamentale per la mobilità urbana e la riqualificazione di un’area strategica del centro”, evidenziando l’impatto positivo che la riattivazione del parcheggio avrebbe anche sul commercio locale e sulla vivibilità urbana.

Bitetti ha sottolineato che l’operazione è frutto di una collaborazione costante e pragmatica tra Comune di Taranto, Marina Militare e Kyma Mobilità, uniti nell’obiettivo di offrire servizi funzionali alla comunità.

“I prossimi passaggi, già calendarizzati – ha concluso – ci auguriamo possano portare quanto prima alla piena fruibilità dell’area da parte della comunità tarantina”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author