Taranto, parcheggiatori abusivi nel mirino: scattano i daspo urbani

Giro di vite della Polizia contro i parcheggiatori abusivi a Taranto. Nel corso dei controlli intensificati durante il weekend di Ferragosto, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a esercitare l’attività abusiva in Piazza Archita e in Piazza Castello.

I tre sono stati identificati mentre agevolavano le manovre di parcheggio degli automobilisti e sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Dopo l’allontanamento, il questore Michele Davide Sinigaglia ha disposto nei loro confronti l’emissione del Daspo Urbano (DACUR), che vieta l’accesso alle aree urbane per un periodo di 24 mesi.

Il provvedimento, notificato dalla Divisione di Polizia Anticrimine, mira a contrastare comportamenti che compromettono la vivibilità e il decoro urbano. La normativa prevede pene severe: la violazione del DACUR comporta l’arresto.

