19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, parcheggiatori abusivi nel mirino: scattano i daspo urbani

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

Giro di vite della Polizia contro i parcheggiatori abusivi a Taranto. Nel corso dei controlli intensificati durante il weekend di Ferragosto, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato tre uomini, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a esercitare l’attività abusiva in Piazza Archita e in Piazza Castello.

I tre sono stati identificati mentre agevolavano le manovre di parcheggio degli automobilisti e sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Dopo l’allontanamento, il questore Michele Davide Sinigaglia ha disposto nei loro confronti l’emissione del Daspo Urbano (DACUR), che vieta l’accesso alle aree urbane per un periodo di 24 mesi.

Il provvedimento, notificato dalla Divisione di Polizia Anticrimine, mira a contrastare comportamenti che compromettono la vivibilità e il decoro urbano. La normativa prevede pene severe: la violazione del DACUR comporta l’arresto.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, la denuncia di UILPOSTE: “Metà città è senza postini”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Sparatoria a Taranto, Digregorio (Siulp): “Clima da far west”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Castellaneta: la Far’nèdd’ si conferma sagra dei record

19 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Perrini: “Taranto invasa dai rifiuti, servono controlli e sanzioni dure”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ferragosto nel Tarantino, raffica di controlli dei Carabinieri

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crispiano: torna il Premio Pugliese D.O.C. – 9ª edizione

19 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Bari, la curva chiama a raccolta i tifosi per decidere la linea verso squadra e società

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, mercato: accordo a un passo con Talla Souare

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, stop per l’attaccante Gytkjaer: la nota del club

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, parcheggiatori abusivi nel mirino: scattano i daspo urbani

19 Agosto 2025 Dante Sebastio