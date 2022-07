Stretta su parcheggiatori abusivi e motociclisti senza casco, da parte della Polizia Locale di Taranto, L’assessore al ramo Cosimo Ciraci, cogliendo le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, ha fornito un preciso indirizzo al comandante Michele Matichecchia, attivando una serie di servizi finalizzata al contrasto di questi fenomeni.

«In questa prima settimana di interventi mirati – ha commentato il sindaco Melucci attraverso una nota – abbiamo già ottenuto dei significativi risultati in aree in cui il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è particolarmente presente. Grazie all’impegno di personale in divisa e in borghese, sono stati controllati 5 soggetti e riscontrate 2 violazioni per esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore, cui sono seguiti il sequestro delle somme di denaro possedute e l’emissione di un ordine di allontanamento. Uno di questi soggetti è stato denunciato perchè già destinatario di Daspo».

Le zone controllate sono state, tra le altre, piazza Archita, la rotonda di Lungomare, piazza Kennedy e il parcheggio di via Anfiteatro. Per quanto riguarda i controlli sul corretto utilizzo del casco protettivo, i motocilcisti della Polizia Locale hanno riscontrato numerose violazioni: circa il 40% dei controlli ha prodotto sanzioni e fermi amministrativi dei mezzi.

«Far rispettare queste norme – ha aggiunto l’assessore Ciracì – può fare la differenza tra una tragedia e una vita salvata. Per questo non faremo sconti rispetto al corretto uso del casco. La dedizione di donne e uomini del corpo su questo tema è totale, per questo sento di doverli ringraziare perchè il loro è un impegno che va ben oltre il dovere che comporta indossare l’uniforme del corpo di Polizia Locale di Taranto».