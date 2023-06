Taranto: Parcheggiatore abusivo in centro, presidio Polizia Locale

Stretta del Comune di Taranto nei confronti dei parcheggiatori abusivi, soprattutto nel centro della città. In particolare, il sindaco Melucci ha predisposto un presidio di Polizia Locale in un parcheggio di via Anfiteatro per scoraggiare l’attività abusiva di un uomo, che da anni esercitava la professione di parcheggiatore senza averne i requisiti. Il presidio prevede la presenza di vigili urbani per tutto il giorno per un totale di tre turni da 8 ore.

