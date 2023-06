TARANTO – Un tentativo di furto in un’abitazione è sfociato in una lite. È successo a Taranto, in Via Monfalcone, nel primo pomeriggio di domenica, quando il proprietario dell’immobile si è accorto della presenza dei ladri mettendoli in fuga. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Di Stato, la rapida colluttazione non ha provocato feriti. La posizione dei presunti autori del tentativo di furto sarebbe al vaglio degli inquirenti.

