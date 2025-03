Taranto, Papagni: “Esclusione grande tristezza, compiuti tanti errori”

L’esclusione dal campionato di Serie C del Taranto ha gettato nello sconforto la piazza ionica. Tra gli ex rossoblu che hanno voluto rivolgere un pensiero ai tifosi tarantini vi è Aldo Papagni, tecnico del Taranto in ben tre occasioni. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Antenna Sud e trasmessa nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Antenna Sud, l’allenatore ha analizzato così la situazione del club ionico: “Ho accolto la notizia con grande tristezza, condivido il pensiero dei tifosi sulla dignità di una città calpestata. Ci sono stati errori da parte di tutti, sono stati compiuti passi più lunghi delle gambe. Sono stati sbagliati anche i tempi e sono stati commessi diversi errori”.

Il Taranto potrebbe ripartire dal campionato di Eccellenza. Una categoria ricca di insidie, come dichiarato da Papagni: “Bisogna leccarsi le ferite per questa situazione. Ripartire dall’Eccellenza è un handicap notevole, è un campionato pieno di difficoltà nonostante il blasone del Taranto o del Brindisi se dovesse retrocedere”,

Papagni ha poi ricordato le esperienze in riva allo Ionio e rivolto un appello ai tifosi tarantini: “Sono arrivato a Taranto nel gennaio 2006, giungendo fino al secondo posto e vincendo i playoff per il ritorno in C1. Pensare allo ‘Iacovone’ stracolmo è una grande gioia. Ai tifosi rivolgo un forte abbraccio, sono sicuro che riusciranno a restare accanto alla squadra e potranno risalire perché sono forti”.

