Taranto, Paolo VI in festa per la finale del Trofeo Case Bianche

Grande partecipazione per l’evento sportivo che ha coinvolto rioni e famiglie della città vecchia e della Salinella

È stata una giornata di entusiasmo e partecipazione quella che ha accompagnato la finale della seconda edizione del Trofeo Case Bianche, andata in scena presso il centro sportivo della parrocchia “Corpus Domini” nel quartiere Paolo VI di Taranto. Otto le squadre partecipanti, in rappresentanza dei rioni della Città Vecchia e della Salinella, che si sono sfidate in un torneo all’insegna dello sport e dell’inclusione sociale.

A contendersi il trofeo sono state le formazioni delle Case Bianche e della Japan, protagoniste di una finale intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Il torneo, iniziato lo scorso 3 giugno, ha riscosso una grande partecipazione popolare, coinvolgendo residenti di ogni età che hanno seguito con passione e calore tutte le fasi della manifestazione.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata da Cosimo Orlando, Maicol Cesario e Francesco Palumbo, promotori di un progetto che mira a rafforzare i legami di comunità attraverso lo sport, valorizzando il territorio e offrendo occasioni di socializzazione in contesti spesso segnati da difficoltà sociali ed economiche.

Il successo di pubblico e la qualità dell’organizzazione confermano il valore di un’iniziativa che punta a diventare un appuntamento fisso per il quartiere e per tutta la città. Una testimonianza concreta di come lo sport possa diventare motore di aggregazione e partecipazione attiva.

