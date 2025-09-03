Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito”

TARANTO – Dopo l’esplosione del caso bus rapid transit a Taranto e dei lavori già in corso il segretario generale di Confartigianato Fabio Paolillo chiede al sindaco di istituire subito un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: brt Continue Reading Previous Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini”Next Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia potrebbe interessarti anche Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico 3 Settembre 2025 Leo Spalluto MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù 3 Settembre 2025 Redazione Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato 3 Settembre 2025 Dante Sebastio
