3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito”

Leo Spalluto 3 Settembre 2025
centered image

TARANTO – Dopo l’esplosione del caso bus rapid transit a Taranto e dei lavori già in corso il segretario generale di Confartigianato Fabio Paolillo chiede al sindaco di istituire subito un tavolo di concertazione con le associazioni di categoria.

 

