Taranto, panificio storico chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie

La Polizia e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) hanno effettuato un controllo in un panificio storico del centro di Taranto, riscontrando gravi irregolarità igienico-sanitarie. L’ispezione ha rivelato la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione, privi di tracciabilità e congelati impropriamente all’interno di celle frigorifere.

Nel locale, inoltre, era presente un deposito non autorizzato, utilizzato come laboratorio. Complessivamente, sono stati sequestrati 350 kg di alimenti e il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, oltre a ricevere sanzioni amministrative per 5mila euro.

Alla luce delle gravi violazioni, il Direttore del S.I.A.N. ha disposto la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie.

