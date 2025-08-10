10 Agosto 2025

Taranto, panchina: il sorpasso di Ciro Danucci

Fabrizio Caianiello 10 Agosto 2025
Non si tratta di un vero e proprio casting, perché di tempo a disposizione ce n’è poco, ma in casa Taranto si accelera e si lavora a ritmo serrato. Con l’ufficialità di Riccardo Di Bari, sembrano salite vertiginosamente le quotazioni di Ciro Danucci (tarantino di Carosino), che avrebbe superato la concorrenza. L’ex tecnico di Brindisi e Fidelis Andria incontrerà il direttore sportivo rossoblu nelle prossime ore e se dovessero trovare l’intesa non è escluso che l’annuncio possa arrivare a stretto giro. Sullo sfondo restano Gigi Panarelli e Max Marsili.

