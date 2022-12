Taranto: Pagano, ‘Rifinanziato fondo quartiere Tamburi’

Condividi su...

“Giustizia è fatta. Malgrado i tentativi di sabotaggio del Ministro Giorgetti e le riformulazioni fantasiose, nella notte la Commissione Bilancio ha approvato il mio emendamento per rifinanziare il fondo per gli indennizzi ai residenti del quartiere Tamburi che hanno visto le loro case danneggiarsi a causa dei fumi dell’ex ILVA. Con questo intervento garantiamo 3,5 milioni di euro nel 2023 e 4,5 milioni a decorrere dal 2024 per finanziare le domande di indennizzo che verranno presentate. A fianco al rifinanziamento, abbiamo di fatto corretto una serie di norme del decreto attuativo che creavano inutili ostacoli all’accesso al beneficio o lo riducevano senza modifiche. Siamo soddisfatti perché con l’approvazione di questo emendamento accendiamo finalmente il semaforo verde a una questione che da un anno e mezzo aspetta risposte”. Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.