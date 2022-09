Domenica (18 settembre, ndr) ore 16.00 presso il piazzale antistante la pizzeria “IL GHIRIBIZZO”, i tifosi del Taranto chiamano a raccolta tutta la cittadinanza tarantina, tutte quelle persone che amano e hanno a cuore la nostra maglia, la nostra squadra, i nostri colori e la passione per la nostra città. Si procederà con un corteo pacifico sino ad arrivare davanti al parcheggio della Curva Nord per protestare contro questa dirigenza. Ormai stanchi della loro permanenza, stanchi della presa per i fondelli, stanchi di vedere sempre gli stessi personaggi non graditi a Taranto, stanchi di non avere un progetto serio, grideremo a gran voce il nostro dissenso verso questi personaggi. Andate via da taranto non vi vogliamo più anzi non vi abbiamo mai voluto dopo tutto quello che ci avete fatto in questi anni!!! Accorrete numerosi il Taranto è il nostro e della nostra città. SOLO PER LA MAGLIA! (Comunicato stampa Curva Nord Taranto) Foto Max Todaro