Taranto, OTS ottengono indennità di Pronto Soccorso dopo lunga battaglia

Errica Telmo (UGL Salute): “Vittoria nel segno della giustizia sociale”

La UGL Salute della provincia di Taranto ha annunciato un importante risultato sindacale: il riconoscimento ufficiale dell’indennità di Pronto Soccorso per gli Operatori Tecnici Specializzati (OTS) iscritti al sindacato. A dare la notizia è stata la segretaria provinciale Errica Telmo, che ha definito il traguardo «una grande vittoria nel nome della giustizia sociale».

Gli OTS, assunti nel 2021 tramite concorso pubblico e inizialmente destinati ai Pronto Soccorso, erano stati successivamente impiegati in mansioni non conformi al loro profilo professionale. La UGL Salute ha portato avanti una battaglia costante per il riconoscimento economico e professionale di questi lavoratori, impegnandosi con la Direzione Generale e le istituzioni competenti per far valere le loro legittime rivendicazioni.

Il riconoscimento dell’indennità comporterà un significativo adeguamento retributivo, oltre a valorizzare la professionalità degli OTS. La segretaria Telmo auspica che questo successo possa superare le divisioni sindacali e diventare un esempio affinché tutti i professionisti ricevano i diritti e le tutele di cui sono titolari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author