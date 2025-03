Taranto ospita la Via Crucis dei Cavalieri del Santo Sepolcro di tutta la Puglia

Saranno centinaia i cavalieri e le dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme provenienti da tutta la Puglia che si ritroveranno a Taranto, sabato 29 marzo, per la tradizionale Via Crucis organizzata dalla Luogotenenza dell’Italia Meridionale Adriatica.

Si tratta di un evento eccezionale per questo antico Ordine cavalleresco di origine crociata, che solitamente svolge i propri raduni in zone più centrali della regione, come il Barese. Quest’anno, però, la scelta è ricaduta sulla città ionica per premiare l’impegno della Delegazione tarantina guidata dal Grand’Ufficiale prof. Benedetto Mainini.

«È un evento storico e motivo di grande orgoglio per la nostra Delegazione – ha dichiarato il prof. Mainini –. Da tempo stiamo preparando con cura ogni dettaglio per la migliore riuscita della manifestazione».

Il programma della giornata di sabato prevede alle ore 15 il raduno dei partecipanti presso l’Istituto Maria Immacolata, in via Mignogna, dove i cavalieri e le dame indosseranno il tradizionale abbigliamento cerimoniale. Alle 15:30 avrà inizio la Via Crucis, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Taranto, S.E. Rev.ma Mons. Ciro Miniero, Priore della sezione Taranto Jonio dell’Ordine. Il percorso si concluderà nella Cattedrale di San Cataldo, in Piazza Duomo, con i saluti ufficiali del Luogotenente, Prof. Notaio Ferdinando Parente.

Alle ore 18, presso il Palazzo Arcivescovile, dopo il saluto dell’Arcivescovo Mons. Miniero, si terrà l’oratorio quaresimale “La Passione di Cristo” con la voce narrante del Francesco Greco Ensemble.

Alle ore 19 i partecipanti raggiungeranno il Circolo Ufficiali della Marina Militare in Piazza Kennedy per una cena conviviale, durante la quale saranno consegnati gli attestati di benemerenza.

Domenica 30 marzo il programma proseguirà con una visita guidata al Castello Aragonese, a partire dalle ore 10:15. Alle ore 12, nella Chiesa di Maria Santissima del Carmine, sarà celebrata la Santa Messa officiata da Mons. Marco Gerardo, Assistente Spirituale della Delegazione tarantina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author