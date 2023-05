Taranto ospita la 14a edizione di Eurosteelmaster

Acciaierie d’Italia ospita, nello stabilimento di Taranto dal 15 al 19 maggio, la XIV edizione di Eurosteelmaster, una delle più importanti iniziative di formazione manageriale in ambito siderurgico in Europa. La manifestazione cambia sede a ogni edizione per svolgersi in un rappresentativo impianto del settore.

Il Master è organizzato da RINA – multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica – in collaborazione con EUROFER – l’associazione dei produttori europei dell’acciaio -, IndustriALL (federazione sindacale europea), ESTEP (la piattaforma tecnologica europea per l’acciaio), Federacciai e la Commissione Europea.

Nel contesto di rapida evoluzione che l’industria siderurgica sta vivendo in termini di competitività e sostenibilità e delle conseguenti sfide tecnologiche e di mercato, è fondamentale per gli operatori poter supportare le loro competenze analitiche e manageriali con una profonda conoscenza dell’industria siderurgica.

L’obiettivo del Master, che affronta aspetti relativi a politiche pubbliche, industriali, di prodotto e inerenti alla sostenibilità, è di permettere ai manager di sviluppare puntuali competenze necessarie a contribuire positivamente agli attuali sviluppi dell’industria siderurgica.

Al Master, che sarà introdotto da Pietro Gimondo, Head of Funded Research & Innovation di RINA, interverranno i vertici delle organizzazioni promotrici quali Axel Eggert, Direttore Generale di EUROFER, e Klaus Peters, Segretario Generale di ESTEP. Per Acciaierie d’Italia sarà protagonista dei lavori Adolfo Buffo, Direttore Generale Qualità-Ricerca-Sviluppo e Sostenibilità.

Interverranno inoltre diversi qualificati esperti del settore quali il professor Dimitri Zurstrassen dell’Università di Louvain-la-Neuve e della Sorbona, Anthony De Carvalho dello Steel Committee dell’OCSE, Immavera Sardone e Alessandra Colli per la Commissione Europea.

“Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare e dare il nostro contributo a un’iniziativa di questa portata”, ha dichiarato Adolfo Buffo, Direttore Generale Qualità-Ricerca-Sviluppo e Sostenibilità di Acciaierie d’Italia. “Siamo impegnati in diverse iniziative di formazione – da quella tecnica a quella manageriale – perché pensiamo che l’evoluzione del settore siderurgico abbia bisogno di competenze avanzate e nuove visioni”.

“Dal momento che l’industria siderurgica sta vivendo una rapida evoluzione con importanti obiettivi in termini di sostenibilità, è necessario continuare a sviluppare competenze, utilizzando sempre più l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”, ha aggiunto Guido Chiappa, Executive Vice President Materials, Technology & Innovation di RINA. “Per consentire al management di plasmare e contribuire positivamente ai cambiamenti in corso, formiamo gli operatori dell’industria dal punto di vista analitico. Siamo onorati di poter lavorare a questo obiettivo insieme ad Acciaierie d’Italia e crediamo fortemente nel valore della cooperazione, specialmente se si tratta di uno dei player più rilevanti nell’ambito siderurgico con il quale avremo la possibilità reciproca di incentivare, promuovere e sostenere lo scambio di know-how e di esperienze”.

