Taranto ospita il “Toyota Green Rally dei Due Mari”

Un viaggio di tre tappe tra mobilità sostenibile e paesaggi pugliesi

Sabato 7 giugno 2025 la città di Taranto sarà il punto di partenza per il Toyota Green Rally dei Due Mari, un evento automobilistico dedicato alla mobilità sostenibile e alla precisione di guida, promosso da Ciracì Automobili in collaborazione con Start Point.

Non una gara di velocità, ma una competizione di regolarità e consumo, riservata ai veicoli ibridi Toyota, che si svolgerà su tre tappe attraversando il territorio tra Taranto, Grottaglie, Villa Castelli e Ceglie Messapica. L’arrivo è previsto presso la suggestiva Masseria Camarda, dimora di proprietà di Cesare Fiorio, storico direttore sportivo di Lancia, Fiat e Ferrari, oggi centro di formazione per il motorsport internazionale.

Una sfida a categorie e a basso impatto ambientale

Il rally prevede la partecipazione esclusiva di veicoli Toyota Hybrid, suddivisi in due categorie in base alla cilindrata:

Categoria 1: cilindrata fino a 1.5;

Categoria 2: cilindrata superiore a 1.5.

I punteggi e la classifica finale verranno determinati su tre parametri: distanza percorsa, tempo impiegato e consumo di carburante (km/l).

Tre tappe tra centri storici e natura

L’evento prenderà il via alle ore 9.00 dalla sede di Ciracì Automobili in via Lago di Misurina 25 a Taranto.

La prima tappa urbana di 18 km porterà gli equipaggi al Terminal Cimino entro un massimo di 45 minuti.

urbana di 18 km porterà gli equipaggi al Terminal Cimino entro un massimo di 45 minuti. La seconda tappa interurbana di 32 km, sempre in 45 minuti, condurrà i partecipanti da Terminal Cimino fino a Piazza Regina Margherita a Grottaglie, celebre per la tradizione ceramica e il centro storico.

interurbana di 32 km, sempre in 45 minuti, condurrà i partecipanti da Terminal Cimino fino a Piazza Regina Margherita a Grottaglie, celebre per la tradizione ceramica e il centro storico. La terza tappa extraurbana di 22 km porterà infine gli equipaggi da Grottaglie, attraversando Villa Castelli, fino a Masseria Camarda a Ceglie Messapica, con un tempo massimo di 40 minuti.

Premiazioni e momenti conviviali

All’arrivo, nella cornice della Masseria Camarda, si svolgerà la cerimonia di premiazione per i migliori equipaggi di ciascuna categoria. Tutti i partecipanti riceveranno comunque un riconoscimento simbolico in ricordo dell’esperienza. La giornata proseguirà con un rinfresco conviviale, occasione per condividere i valori della mobilità sostenibile tra natura, relax e gastronomia nel cuore della Valle d’Itria.

Modalità di iscrizione

Il rally è aperto a tutti i possessori di vetture Toyota Hybrid. Ogni auto dovrà avere a bordo almeno due partecipanti in possesso di patente di guida valida, con possibilità di aggiungere fino a due passeggeri nei posti posteriori. La quota di iscrizione è di 40 euro per ogni equipaggio (2 persone), comprensiva del rinfresco. Per ogni partecipante aggiuntivo la quota è di 15 euro. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 4 giugno 2025 e possono essere effettuate contattando Ciracì Automobili ai numeri 3356518342 o via email all’indirizzo toyotataranto@gmail.com.

