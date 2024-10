Taranto ospita il Mobility Innovation Tour 2024

Kyma Mobilità ospita a Taranto la quarta tappa italiana del Mobility Innovation Tour 2024, l’ottava edizione della manifestazione nazionale itinerante che, con il supporto scientifico dell’Università di Genova, rappresenta un fondamentale momento di confronto sul cambiamento del sistema del trasporto delle persone in Italia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Taranto, si terrà, con ingresso libero, alle ore 15.00 di martedì 29 ottobre, presso il CTE Calliope, in via Federico di Palma presso BAC Parco della Musica, a Taranto.

“La transizione energetica del trasporto pubblico nel Mezzogiorno“: questo il titolo della tappa di Taranto del Mobility Innovation Tour, la prima in assoluto in Puglia, che rappresenta un’occasione unica per approfondire i temi legati alla mobilità sostenibile e per discutere le sfide che attendono il trasporto pubblico del meridione, con un occhio rivolto alle soluzioni innovative per una transizione energetica efficace e sostenibile.

La scelta di Taranto rappresenta un riconoscimento per l’impegno dell’Amministrazione Melucci per dotare la città di una moderna mobilità sostenibile.

Infatti negli ultimi tre anni è stata radicalmente rinnovata la flotta di Kyma Mobilità che, con 80 nuovi autobus ibridi e 5 full electric, oggi è una delle più “giovani di Italia, recentemente l’azienda ha anche introdotto la bigliettazione elettronica.

Soprattutto è stato avviato il progetto per le due linee BRT (Bus Rapid Transit), il più importante nel Paese, che vedrà circolare bus elettrici rivoluzionando il concetto stesso di mobilità in città.

Dopo i saluti introduttivi del Sindaco Rinaldo Melucci e del presidente di Kyma Mobilità Daniele D’Ambrosio, i lavori del convegno vedranno relazionare su “La transizione energetica e digitale di Kyma Mobilità” l’Ing. Marianna Ettorre, Responsabile Area Manutenzione Parco rotabile, e l’Ing. Antonella Vizzarro, Responsabile Area Pianificazione e Programmazione Servizi TPL dell’azienda partecipata; mentre del progetto delle BRT a Taranto parlerà l’Ing. Veronica Fedele della Direzione Polizia Locale Servizio Mobilità Sostenibile del Comune di Taranto.

Interverranno poi altri operatori meridionali alle prese con la transizione energetica, l’ANM Napoli e la Tua Abruzzo, e in seguito si terrà una tavola rotonda che vedrà il confronto comprendere anche i rappresentanti dl importanti industrie del settore.

Il Mobility Innovation Tour

Il Mobility Innovation Tour, organizzato dalla rivista di settore “Autobus” e con il supporto scientifico dell’Università di Genova, giunto all’ottava edizione è un viaggio per l’Italia che racconta come sta cambiando la mobilità e il trasporto persone nelle nostre città, sotto la spinta della transizione energetica e digitale.

È un roadshow itinerante che mette sotto la lente d’ingrandimento i progetti degli attori protagonisti della filiera – aziende di trasporto pubblico, costruttori, utility e associazioni – che in questi anni ha toccato numerose città come Milano, Torino, Genova, Bologna, Trieste, Firenze, Roma.

La tappa di Taranto, in particolare, accenderà un “faro” sul processo di transizione energetica del trasporto pubblico nel meridione d’Italia, partendo proprio dai progetti in essere nel capoluogo jonico, per poi allargarsi alle tante città del sud Italia che hanno investito, facendo tesoro anche delle risorse PNRR, nello sviluppo di trazioni alternative come elettrico e idrogeno, nonché nella digitalizzazione dei processi.

Infatti il rinnovo delle flotte di trasporto pubblico nel Meridione sta accelerando: nel 2023 le immatricolazioni di nuovi autobus hanno registrato un aumento del 120 per cento. E i primi tre quarti del 2024 hanno fatto registrare un ulteriore +25 per cento (con le immatricolazioni di bus elettrici vicine a quota 100, più che raddoppiate rispetto all’anno passato).

Questa trasformazione non riguarda solo i veicoli, ma coinvolge anche scelte produttive strategiche, con un’attenzione crescente all’intermodalità e all’integrazione delle diverse modalità di trasporto.

Questo è il panel completo del convegno di Taranto

Rinaldo Melucci – sindaco di Taranto

Daniele D’Ambrosio – presidente Kyma Mobilità

Marianna Ettorre – Responsabile Area Manutenzione Parco rotabile Kyma Mobilità

Antonella Vizzarro – Responsabile Area Pianificazione e Programmazione Servizi TPLKyma Mobilità

Veronica Fedele – Direzione Polizia Locale Servizio Mobilità Sostenibile Comune di Taranto

Francesco Serrao – E-Mobility market intelligence Motus-E

Maxmilian Di Pasquale – Direttore Generale TUA Abruzzo

Roberto Nicolosi – Responsabile Manutenzione Bus Depositi, Responsabile Ingegneria di Manutenzione, Magazzino e Officina Centrale – Superficie, ANM Napoli

Tiziano Dotti, – Italy Market Sales Area Manager, Iveco Bus

Riccardo Cornetto – Direttore Commerciale Solaris Bus & Coach

Calogero Taibi – Managing Director presso Italian subsidiary Kiepe Electric GmbH

