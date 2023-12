Taranto, Orlando: ‘Bravi a reagire a svantaggio e rigore sbagliato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il suo assist a Bifulco si è rivelato decisivo per i tre punti ottenuti dal Taranto ai danni del Latina. Al termine del match, Francesco Orlando ha esternato tutta la propria euforia per i tre punti e la prestazione personale: “Sono contento per l’assist e per la vittoria importantissima. Questo successo ci fornisce maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, siamo stati bravi a riprendere la gara e dobbiamo continuare così. Abbiamo reagito nonostante lo svantaggio e il rigore sbagliato. Sapevamo di poter vincere una gara dominata e i tre punti sono meritatissimi. Il Latina è molto forte in attacco ma siamo stati più cinici. Ho attraversato momenti difficili ma ora sto bene e sento di poter fornire il mio contributo. Ora ricaricheremo le pile in vista di un girone di ritorno diverso. Nel prossimo anno spero di giocare con più continuità e cercherò di farmi trovare pronto. Il nostro obiettivo è quello di entrare nei playoff ma possiamo giocarcela con tutti a viso aperto, come dimostrato negli scontri diretti. Possiamo dire la nostra e ambire ad una posizione importante nei playoff”.

