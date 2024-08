Taranto, ore d’attesa per l’assegnazione lavori yard ex Belleli

TARANTO – C’è grande attesa per la pubblicazione della graduatoria del bando che affida i lavori di messa in sicurezza dello yard ex Belleli. Subito dopo l’effettuazione delle opere, nell’area potrà insediarsi Cantieri di Puglia che costruirà scafi per yacht.



