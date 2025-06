Taranto, ordinanza anti-calore: stop lavori dalle 12:30 alle 16

Con l’arrivo delle giornate più roventi dell’estate, il sindaco Piero Bitetti ha firmato una ordinanza urgente per tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature estreme durante le attività svolte all’aperto. Il provvedimento vieta ogni attività lavorativa outdoor tra le 12:30 e le 16:00 nei giorni in cui si segnala un livello di rischio “alto” per stress termico da esposizione solare.

“Proteggere i lavoratori è un atto dovuto e questa ordinanza rappresenta un intervento concreto a tutela di chi opera in condizioni climatiche sempre più difficili”, ha spiegato il sindaco Bitetti.

L’ordinanza, valida fino al 31 agosto 2025, riguarda in particolare i comparti agricolo, edile, florovivaistico, cantieristico e portuale, ed è accompagnata da una serie di obblighi per i datori di lavoro, tra cui:

la rimodulazione degli orari di lavoro;

pause regolari in zone ombreggiate;

fornitura di acqua e abbigliamento idoneo;

rotazione dei turni per limitare l’esposizione diretta al sole.

Attenzione specifica è riservata ai lavoratori più fragili, come donne in gravidanza, migranti, soggetti con patologie croniche e anziani, per i quali si raccomanda una sorveglianza sanitaria rafforzata.

L’iniziativa è parte di una strategia di prevenzione in linea con le direttive regionali, ma si distingue per l’approccio operativo immediato. “Non intendiamo aspettare interventi dall’alto, ma fare la nostra parte a livello locale, mettendo al primo posto la sicurezza e la dignità di chi lavora”, ha ribadito il sindaco Bitetti.

L’ordinanza sarà supportata da una campagna informativa rivolta a imprese, lavoratori e associazioni di categoria, per garantire la piena applicazione delle misure e favorire una maggiore consapevolezza dei rischi legati al cambiamento climatico.

