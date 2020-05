Taranto | Operazione T-Rex, sequestri per oltre 28 milioni di euro

Condividi

Quote sociali, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un totale di 28 milioni e 300 mila euro. Sono finiti sotto sequestro negli sviluppi dell'operazione "T-REX" della Guardia di Finanza, che aveva già portato all’arresto nei confronti di sette persone, tra imprenditori e pubblici ufficiali, a vario titolo coinvolti - secondo le contestazioni - in un'inchiesta su corruzione e presunte irregolarità nelle procedure per la concessione dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica in contrada Torre Caprarica del Comune di Grottaglie, gestita da una società bresciana. Secondo le indagini, un imprenditore locale, attivo nel settore dei rifiuti, avrebbe stipulato con la società lombarda contratti risultati poi gonfiati allo scopo di costituire fondi neri, in parte da destinare ai pubblici ufficiali corrotti. In tal modo - emerge dagli approfondimenti - la società proprietaria della discarica avrebbe ottenuto l’autorizzazione all’ampliamento. La società tarantina, invece, avrebbe incamerato illeciti profitti derivanti dai contratti parzialmente inesistenti per un ammontare complessivo di circa due milioni di euro in poco più di anno. I beni sequestrati costituirebbero, dunque, l’illecito profitto derivante dai reati commessi dai legali rappresentanti pro-tempore e dagli altri indagati nell’interesse e a vantaggio delle due società, entrambe iscritte nel Registro degli indagati.