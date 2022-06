TARANTO – Blitz nella notte a Taranto della Polizia di Stato, eseguite otto ordinanze di custodia di cui sei in carcere e due ai domiciliari, al momento risulta indagata un’altra persona. Le misure cautelari sono state firmate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ionico, dott. Francesco Maccagnano. L’ipotesi di reato avanzata dal pubblico ministero inquirente, tutta da dimostrare, è di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della squadra Mobile di Taranto, anche grazie al supporto di intercettazioni telefoniche, si è svolta prevalentemente al rione Tamburi, nella zona delle cosiddette “case parcheggio”. L’indagine era partita in seguito all’omicidio di Graziano Rotondo, rinvenuto cadavere il 16 dicembre del 2020, nei sotterranei di un’abitazione in Via Machiavelli.