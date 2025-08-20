Taranto, operazione antidroga della GdF: sequestri e denunce

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Taranto, che negli ultimi giorni ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, con sequestri di sostanze stupefacenti e la segnalazione di 22 persone alla Prefettura.

I Finanzieri del Gruppo di Taranto, supportati dalle unità cinofile “Basco”, “Jaz”, “Bessy” e “Yogi”, hanno effettuato verifiche negli scali portuali, nelle stazioni ferroviarie, nelle strutture ricettive e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Grazie al fiuto dei cani antidroga, sono state scoperte dosi di eroina, cocaina e hashish, nascoste in effetti personali e all’interno di autovetture: sotto i tappetini, nei vani portaoggetti e persino nelle ruote di scorta.

Al termine delle attività, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e alla segnalazione di 22 responsabili all’Autorità prefettizia competente.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, con l’obiettivo di prevenire e reprimere il consumo di droghe, in particolare tra i più giovani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author