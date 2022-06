Taranto, omicidio Serra, chiesto l’ergastolo per presunto autore

TARANTO – Al termine della requisitoria il Pubblico Ministero Rosalba Lopalco ha chiesto l’ergastolo per Antonio Bleve, 34 anni, ritenuto l’autore dell’omicidio Serra. I fatti risalgono ad un anno fa, quando a giugno del 2021 fu ucciso Alessio Serra di 21 anni, l’omicidio avvenne in Via Capecelatro a Taranto. Bleve è accusato di omicidio aggravato, difeso dall’avvocato Luigi Danucci, il quale ha sostenuto che il suo assistito avrebbe agito senza voler uccidere.

Nella foto in evidenza il luogo dell’omicidio.