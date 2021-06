Taranto | Omicidio, muore un giovane di 21 anni

Sparatoria con una vittima la scorsa notte a Taranto. Un giovane di 21 anni è stato ferito al torace da colpi d’arma da fuoco esplosi poco prima dell’una in Via Capecelatro all’incrocio con Via Liside. Stando ad una prima ricostruzione dell’episodio, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato, sono stati cinque i colpi esplosi, uno dei quali è andato a segno. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al vicino ospedale SS. Annunziata in condizioni gravissime, il ventunenne è morto poco dopo il suo ricovero per le gravi ferite riportate, un proiettile ha perforato un polmone. Subito dopo l’agguato, si sono recati sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell’omicidio, i rilievi sono stati effettuati dagli uomini della sezione Scientifica della Questura di Taranto. La vittima aveva avuto precedenti con la giustizia, era stata arrestata nell’aprile scorso.