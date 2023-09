Taranto: ‘Ok firma Gruppo Ferretti, ora accelerare sviluppo sostenibile’

“Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno autorizzato Sogesid a pubblicare il bando di gara per la messa in sicurezza e la bonifica dell’ex yard Belleli del porto di Taranto, che si avvia concretamente alla riqualificazione industriale, in quanto destinato all’insediamento del Gruppo Ferretti, leader della nautica da diporto”.

Lo riferisce il senatore tarantino Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle a proposito dell’investimento di Ferretti Group per la realizzazione di un stabilimento per la costruzione di modelli e stampi per la produzione di scafi per yacht di lusso, coperte e sovrastrutture in composito e carbonio oltre ad un centro di ricerca per materiali avanzati.

”È na notizia – aggiunge Turco – assolutamente positiva per l’intero territorio ionico, nonostante il ritardo accumulato in questi due anni dal Governo, che si sta muovendo con grande lentezza su tale tema cruciale per la blue economy e la ripartenza di Taranto, tanto da rallentare il complesso lavoro avviato dal Cis Taranto da me coordinato durante il Governo Conte II”.

Il parlamentare fa presente che “il M5S ha sempre sostenuto e continuerà a credere in uno sviluppo diverso e sostenibile per il capoluogo ionico. Adesso è importante che tutte le parti coinvolte rispettino tassativamente il cronoprogramma, affinché le ricadute occupazionali di questo intervento si verifichino al più presto. Circa 200 posti di lavoro diretti, cui si sommerà la spinta per la creazione di nuove filiere produttive e il rafforzamento di quelle esistenti, fungerebbero non solo da volano economico per la città, ma anche da punto di partenza per un nuovo modello futuribile”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp