18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, occhi sull’ex Chievo Lamine Jallow

Fabrizio Caianiello 18 Agosto 2025
centered image

Nome nuovo per l’attacco del Taranto. Oltre Rocco Casiello e Matteo Di Piazza, il club rossoblù, secondo quanto appreso da Antenna Sud,  ha sondato anche la disponibilità di Lamin Jallow del Valmontone, ex tra le altre della Fidelis Andria. L’attaccante Gambiano vanta diverse presenze tra Serie C, Serie B con la Salernitana (28 Gol) e in Serie A con il Chievo Verona.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Matera Cds, ecco i primi volti: ormai fatta per otto pedine

18 Agosto 2025 Roberto Chito

🔴 Diretta, Cerignola-Verona 0-1: secondo tempo

18 Agosto 2025 Anthony Carrano

Bari, vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Basket, PalaGentile di Ostuni riapre con la Valtur Cup: Brindisi sfida Levice

18 Agosto 2025 Redazione

Volley, Psa Matera iscritta ai tornei maschili e femminili

18 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio
polizia

Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

18 Agosto 2025 Michael Logrippo