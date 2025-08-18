Taranto, occhi sull’ex Chievo Lamine Jallow

Nome nuovo per l’attacco del Taranto. Oltre Rocco Casiello e Matteo Di Piazza, il club rossoblù, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha sondato anche la disponibilità di Lamin Jallow del Valmontone, ex tra le altre della Fidelis Andria. L’attaccante Gambiano vanta diverse presenze tra Serie C, Serie B con la Salernitana (28 Gol) e in Serie A con il Chievo Verona.
