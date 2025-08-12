Taranto, obiettivo Addae e Prinari per il centrocampo

Dietro la calma apparente, in casa Taranto il lavoro è frenetico. Il direttore sportivo Riccardo Di Bari è impegnato senza sosta per costruire la squadra che, sotto la guida di Ciro Danucci (l’ufficialità dell’allenatore è attesa a breve), dovrà puntare al ritorno immediato in Serie D. Per il reparto avanzato, attenzione su Antonio Caputo, 33enne esterno sinistro svincolato dopo l’ultima stagione al Manfredonia. Per il centrocampo, due i nomi caldi: il ghanese Bright Christopher Addae (32 anni), reduce dall’esperienza al Nardò, e Tiziano Prinari (30 anni), nell’ultima stagione in forza al Gallipoli. L’obiettivo del ds è chiaro: garantire a Danucci un organico competitivo e pronto già dalle prime giornate per inseguire il traguardo della promozione.
