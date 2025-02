Taranto, nuovo stadio Iacovone: ecco il progetto definitivo

Con la demolizione ormai completata, la ricostruzione dello stadio Erasmo Iacovone entra nella fase operativa: i lavori di ristrutturazione partiranno già dalla prossima settimana. Quello che vedete nelle foto non è un rendering qualsiasi, ma quello finale, realizzato a valle della progettazione esecutiva ormai approvata. Il nuovo impianto sarà realizzato secondo il questo progetto definitivo. Il nuovo stadio Iacovone sarà una delle infrastrutture chiave per i Giochi del Mediterraneo 2026, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport tarantino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author