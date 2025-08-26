Taranto, nuovo rinforzo in difesa: preso l’ex Fidelis Davide Derosa

Nuovo rinforzo in difesa per il Taranto di Ciro Danucci. Riccardo Di Bari, direttore sportivo rossoblù, ha definito l’ingaggio di Davide Derosa, difensore classe 1996 cresciuto nel settore giovanile del Milan e reduce dall’esperienza con la Fidelis Andria.

Giocatore duttile, Derosa può essere impiegato sia come centrale sia come terzino sinistro, con buone capacità anche nella fase di impostazione. Dopo le esperienze giovanili con il Milan, ha vestito le maglie di Novara, Caratese e Castellanzese, per poi approdare alla Cavese, con cui ha vinto il campionato di Serie D. Nel luglio 2024 è passato alla Fidelis Andria, prima di intraprendere ora la nuova avventura in rossoblù.

Il difensore viene considerato un elemento affidabile e versatile, con margini di crescita ancora da sviluppare, e rappresenta un rinforzo importante per la retroguardia ionica in vista della stagione.

