Taranto, nuovo regolamento della sosta dal 1° marzo: tariffe e novità

Dal 1° marzo 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento della sosta tariffata a Taranto, approvato dal Consiglio comunale lo scorso luglio. Il provvedimento punta a ottimizzare la gestione dei parcheggi, migliorando la rotazione degli stalli disponibili e incentivando l’uso del trasporto pubblico tramite il sistema Park&Ride.

Verifica dell’efficacia e possibili modifiche

Nei primi mesi di applicazione, il Comune valuterà l’efficacia delle nuove misure. Eventuali aggiustamenti potranno essere apportati in base alle esigenze dei cittadini, delle associazioni di categoria e dei comitati civici. L’obiettivo principale è migliorare la gestione dei parcheggi, una questione resa complessa dalla conformazione urbana della città e dalla presenza di reperti archeologici che ostacolano la realizzazione di aree sotterranee.

Le nuove tariffe

Il nuovo regolamento stabilisce un costo uniforme di 1,00 €/ora per tutti i parcheggi a pagamento. Unica eccezione è la zona del Mercato Fadini, dove nelle vie Cugini, Leonida e Principe Amedeo la tariffa rimane ridotta a 0,50 €/ora.

Nelle zone tariffate A e C, vengono introdotte le Sottozone A e C, comprendenti le strade che in precedenza usufruivano della tariffa ridotta di 0,50 €/ora, ora uniformata a 1,00 €/ora.

Abbonamenti lavoratori: monozona e unificati

Dal 1° marzo gli abbonamenti destinati ai lavoratori saranno monozona e avranno un costo fisso di 38,00 €/mese, indipendentemente dal reddito ISEE. La loro validità sarà dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 20:30.

I titolari di questi abbonamenti potranno parcheggiare nelle sole Sottozone A e C, mentre in tutte le altre zone tariffate (B, D, E, F, G, H, I) non avranno restrizioni, purché rispettino la zona prescelta.

Park&Ride: conferme e nuove aree

Il servizio Park&Ride viene confermato al Piazzale Democrate e in alcune aree specifiche lungo Corso Italia e Viale Magna Grecia, con una tariffa giornaliera di 2,60 €, comprensiva di biglietto per l’autobus.

Una novità è l’introduzione di una nuova area Park&Ride al Terminal Cimino, che interesserà circa metà dei 300 posti disponibili. L’altra metà resterà a sosta libera. Nelle zone dedicate al Park&Ride, non sarà più possibile parcheggiare con la tariffa oraria da 1,00 €/ora.

Residenti: addio al permesso gratuito per la seconda auto

I residenti delle zone D (Ospedale), E (rione Italia), F (Battisti/Bestat) e G (Fadini) non potranno più usufruire del permesso gratuito o dell’abbonamento ridotto per la seconda auto.

Per le zone A, B, C, H e I, invece, sarà disponibile un abbonamento mensile da 15,00 €, che consentirà di estendere il permesso gratuito a una zona limitrofa.

Abolizione e introduzione di nuove aree tariffate

Diverse strade non saranno più soggette a tariffazione, tra cui Via Medaglie d’Oro, Via Abruzzo, Via De Carolis, Via Minniti, Via Plateja, Via Orazio Flacco e il tratto finale di Via Salinella.

Nella Zona C, gli stalli di Via Parisi, Via Criscuolo e Via De Noto non saranno più a pagamento.

Al contrario, sarà introdotta la sosta tariffata in Zona M, situata nell’Isola amministrativa del Comune di Taranto sulla Litoranea Salentina. Qui il pagamento sarà richiesto solo nei mesi estivi, dal 15 giugno al 31 agosto, con la possibilità di permessi per i residenti provenienti da altri comuni.

Obiettivo: mobilità più efficiente

Il nuovo regolamento punta a migliorare la gestione della sosta in città, riducendo la congestione e incentivando l’uso del trasporto pubblico. Con l’introduzione delle nuove tariffe e del sistema Park&Ride, l’amministrazione comunale spera di rendere la mobilità più efficiente e sostenibile.

