Taranto, nuovo Iacovone: fissata la data di consegna dello stadio

Proseguono i lavori di rifacimento dello Stadio Iacovone. Nella giornata di oggi, martedì 18 marzo, è stato consegnato il secondo lotto, prevedente la costruzione dello stadio. I lavori di demolizione, infatti, stanno volgendo al termine: tra dieci giorni verranno demoliti l’anello inferiore e la copertura della Tribuna dello stadio. L’anello superiore, invece, verrà solamente risanato, con l’impermeabilizzazione del calcestruzzo e la realizzazione di nuovi seggiolini.

Oggi, inoltre, vi è stato un incontro tra l’impresa Seli, aggiudicataria dell’appalto per la costruzione dello stadio, e la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo, in cui è emersa la data di consegna dell’impianto. Il nuovo Iacovone dovrà sorgere entro il 15 giugno 2026, con un premio di 35.000 euro al giorno in caso di consegna anticipata (tetto massimo di un mese). Nel caso in cui lo stadio non dovesse essere pronto per la data pattuita, è prevista una penale di pari importo.

