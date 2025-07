Taranto, nuove misure per sicurezza e decoro urbano

Il sindaco Bitetti: “Tolleranza zero su casco e conferimento rifiuti. Rafforzati i controlli in Città Vecchia”

“Sicurezza e decoro urbano sono al centro della nostra azione amministrativa. Non erano solo parole in campagna elettorale, ma impegni precisi che stiamo rispettando”. Lo dichiara Piero Bitetti, sindaco di Taranto, presentando le nuove misure adottate in vista della stagione estiva.

Bitetti ha annunciato di aver chiesto al comandante della Polizia Locale di rafforzare i controlli in tutta la città, con particolare attenzione alla Città Vecchia, area che durante l’estate richiama numerosi turisti e visitatori. “È nostro dovere garantire sicurezza e tranquillità non solo a chi arriva in città, ma anche a chi qui vive e lavora ogni giorno”, sottolinea.

Il primo cittadino ha inoltre introdotto una linea dura sul rispetto dell’obbligo del casco. “Troppo spesso si sottovaluta l’importanza di un gesto che può salvare una vita – osserva -. La sicurezza stradale va promossa con fermezza e consapevolezza”.

Sul fronte del decoro urbano, il sindaco ha disposto una vigilanza rafforzata sul rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti, anche alla luce delle alte temperature e dei rischi sanitari che ne derivano. “Una città pulita è più sana, accogliente e rispettosa dei suoi abitanti e dei suoi ospiti”.

“Taranto sta cambiando e continuerà a cambiare con scelte responsabili, azioni concrete e una visione chiara: quella di una città più sicura, decorosa e vivibile per tutti”, conclude Bitetti.

